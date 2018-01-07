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Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

- Sarı-kırmızılı takımın Antalya'da yapacağı kampın kadrosuna, Tarık Çamdal ve Emrah Başsan alınmadı

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yarın Antalya'da başlayacak devre arası kampının kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği kamp kadrosuna Tarık Çamdal ve Emrah Başsan alınmadı.

Yurt dışında bulunan oyuncuların Antalya'da kafileye dahil olacağı, izinli olan Fernando Reges'in ise 10 Ocak Çarşamba günü kampa katılacağı bildirildi.

Antalya'ya bu akşam uçakla gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli

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