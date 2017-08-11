Galatasaray'ın lig serüveni





İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna 14 Ağustos Pazartesi günü evinde Kayserispor maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 59 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile alan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

- En farklı skorlu galibiyetleri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç1959-196024.10.1959Galatasaray-Altınordu 8-01992-199330.05.1993MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-81983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor 9-21996-199727.10.1996Altay-Galatasaray 1-82000-200119.08.2000Galatasaray-Erzurumspor 7-0

- En farklı skorlu yenilgileri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den aldı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç2002-200306.11.2002Fenerbahçe-Galatasaray 6-02001-200202.11.2001Bursaspor-Galatasaray 5-01989-199015.04.1990Fenerbahçe-Galatasaray 5-1195914.06.1959Fenerbahçe-Galatasaray 4-01995-199604.05.1996Galatasaray-Kocaelispor 0-41996-199708.09.1996Galatasaray-Fenerbahçe 0-42005-200622.04.2006Fenerbahçe-Galatasaray 4-02013-201419.04.2014Galatasaray-Kasımpaşa 0-42014-201526.10.2014İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0 2016-2017 10.04.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0

- En çok gol attığı maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten maçta Adana Demirspor'a attı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor 9-21959-196024.10.1959Galatasaray-Altınordu 8-01992-199330.05.1993MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-81996-199727.10.1996Altay-Galatasaray 1-81970-197109.01.1971Galatasaray-PTT 7-11970-197106.06.1971PTT-Galatasaray 1-71988-198917.09.1988Galatasaray-Adanaspor 7-31991-199217.05.1992Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-72000-200119.08.2000Galatasaray-Erzurumspor 7-0

- En çok gol yediği maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0 yenildiği maçta Fenerbahçe'den yedi.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç2002-200306.11.2002Fenerbahçe-Galatasaray 6-01989-199015.04.1990Fenerbahçe-Galatasaray 5-11991-199222.04.1992Fenerbahçe-Galatasaray 5-21998-199915.11.1998Galatasaray-Trabzonspor 3-52001-200202.11.2001Bursaspor-Galatasaray 5-02008-200922.02.2009Galatasaray-Kocaelispor 2-5

- En gollü maçları

Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler toplam 11 gol izledi.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor 9-21988-198917.09.1988Galatasaray-Adanaspor 7-31991-199217.05.1992Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-71993-199417.10.1993Galatasaray-Kocaelispor 5-41996-199727.10.1996Altay-Galatasaray 1-81997-199816.11.1997Altay-Galatasaray 4-52001-200226.08.2001Çaykur Rizespor-Galatasaray 3-62007-200809.02.2008Galatasaray-Manisaspor 6-3

- Galibiyet serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 12 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ile 1988-1989 sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 12 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.

Galatasaray'ın 12 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç1987-198803.04.1988Gençlerbirliği-Galatasaray 1-2 10.04.1988Galatasaray-Altay 5-1 17.04.1988Kocaelispor-Galatasaray 1-2 24.04.1988Galatasaray-Samsunspor 3-0 30.04.1988Galatasaray-Malatyaspor 3-1 08.05.1988Denizlispor-Galatasaray 1-2 15.05.1988Galatasaray-Karşıyaka 2-0 22.05.1988Adana Demirspor-Galatasaray 0-5 29.05.1988Galatasaray-Boluspor 1-01988-198921.08.1988Galatasaray-Karşıyaka 4-1 28.08.1988Sakaryaspor-Galatasaray 1-3 04.09.1988Galatasaray-Malatyaspor 6-0

- Yenilgi serisi

Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.

Sezon Tarih MaçSonuç2003-200413.03.2004Akçaabat Sebatspor-Galatasaray 2-1 20.03.2004Galatasaray-Çaykur Rizespor 1-2 26.03.2004Samsunspor-Galatasaray 1-0 04.04.2004Galatasaray-Beşiktaş 1-2 10.04.2004MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-0

- Yenilmezlik serisi

Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.

- Kazanamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.

- Gol atma serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip filelere gol gönderdi.

- Gol yememe serisi

Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamladı.

Sezon Tarih MaçSonuç1969-197025.01.1970Samsunspor-Galatasaray 0-0 22.02.1970Altınordu-Galatasaray 0-0 01.03.1970Galatasaray-İstanbul 0-0 08.03.1970Galatasaray-Vefa 2-0 22.03.1970Galatasaray-MKE Ankaragücü 2-0 29.03.1970Beşiktaş-Galatasaray 0-0 05.04.1970Galatasaray-Samsunspor 2-0 12.04.1970Galatasaray-Gençlerbirliği 1-0 19.04.1970Ankara Demirspor-Galatasaray 0-1

- Gol yeme serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunun yanı sıra, 1997-1998 sezonunda 13, 1998-1999 sezonunda da 1 maç olmak üzere 14 maç üst üste kalesinde gol gördü.

- Gol atamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı.

Sezon Tarih MaçSonuç1969-197026.04.1970Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 03.05.1970Galatasaray-Bursaspor 0-0 10.05.1970Galatasaray-Göztepe 0-0 17.05.1970Altay-Galatasaray 1-0 24.05.1970PTT-Galatasaray 1-0 27.05.1970Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-0