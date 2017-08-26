Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması Ordu Alım
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

Galatasaray'ın ligde firesi yok

- Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Galatasaray, yoluna kayıpsız devam etti ve 9 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü - Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller, Tolga Ciğerci (2) ve Gomis'ten geldi - Galatasaray, 6 resmi maç aradan sonra bir müsabakayı gol yemeden tamamladı - Maçı 44 bin 693 biletli seyircinin izlediği duyuruldu

Galatasaray'ın ligde firesi yok


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Galatasaray, yoluna kayıpsız devam etti.

Ligin ilk haftasında Kayserispor'u 4-1, ikinci haftasında ise Osmanlıspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor önünde etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray, 41 ve 71. dakikalarda Tolga Ciğerci, 83. dakikada ise penaltıdan Gomis'in golleriyle sonuca gitti.

Galatasaray'ın ilk 3 haftada attığı gol sayısı 10'a ulaşırken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.


- Tolga Ciğerci kendini aştı


Demir Grup Sivasspor karşısında takımının galibiyetine önemli katkı yapan Tolga Ciğerci, adeta kendini aştı.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da rakip fileleri havalandıran ve toplam 4 gole ulaşan Tolga, takımının en skorer isimlerinden biri konumuna geldi.

Profesyonel kariyerinde daha önce Borussia Mönchengladbach ve Hertha Berlin formalarıyla toplam 2 gole imza atan oyuncu, Galatasaray'da bu sezon 4 gol atmayı başardı.


- Gomis'in boşu yok


Sarı-kırmızılı ekibin golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, ligde Demir Grup Sivasspor'u da boş geçmedi.

Ligde Kayserispor (2) ve Osmanlıspor (1) filelerini havalandıran Gomis, Demir Grup Sivasspor karşısında penaltıdan bulduğu golle serisini sürdürerek toplam 4 gole ulaştı.

Öte yandan, Gomis'in bu maçta 6 kez ofsayt pozisyonuna düşmesi de dikkati çekti.


- Altı maç sonra kalesini gole kapattı


Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını gol yemeden tamamlayarak 6 resmi maç aradan sonra kalesini kapattı.

En son geride kalan sezonun 32. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 4 lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçında rakiplerinin gol atmasını önleyememişti.


- Serdar Aziz'in kaşı açıldı


Karşılaşmanın ilk yarısında girdiği bir ikili mücadelede darbe alan sarı-kırmızılı futbolcu Serdar Aziz'in kaşı açıldı.

Aruna Kone'nin darbesiyle kaşında açılma olan Serdar Aziz'e bandaj yapılırken, oyuncu bu şekilde müsabakaya devam etti.

İkinci yarıda bandajı çıkan oyuncuya bu kez tüm kafasını kaplayacak şekilde ikinci kez bandaj uygulandı.


- Selçuk İnan ligde siftah yaptı


Galatasaray'ın tecrübeli ismi Selçuk İnan, ligdeki ilk maçına Demir Grup Sivasspor önünde çıktı.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Selçuk, 76. dakikada Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez süre aldı.


- Seyirci sayısı 44 bini geçti


Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçında tribünler önemli ölçüde dolarken, taraftarların maça ilgisi yüz güldürdü.

Karşılaşmayı izlemek için tribünlere 44 bin 693 biletli seyircinin geldiği duyuruldu. Bu rakamın, son dönemlerin en yüksek izleyici sayısı olması dikkati çekti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
3. HaftaDemir Grup SivassporFutbolGalatasaraySüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5