Galatasaray'ın ligde firesi yok





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Galatasaray, yoluna kayıpsız devam etti.

Ligin ilk haftasında Kayserispor'u 4-1, ikinci haftasında ise Osmanlıspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor önünde etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray, 41 ve 71. dakikalarda Tolga Ciğerci, 83. dakikada ise penaltıdan Gomis'in golleriyle sonuca gitti.

Galatasaray'ın ilk 3 haftada attığı gol sayısı 10'a ulaşırken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.





- Tolga Ciğerci kendini aştı





Demir Grup Sivasspor karşısında takımının galibiyetine önemli katkı yapan Tolga Ciğerci, adeta kendini aştı.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da rakip fileleri havalandıran ve toplam 4 gole ulaşan Tolga, takımının en skorer isimlerinden biri konumuna geldi.

Profesyonel kariyerinde daha önce Borussia Mönchengladbach ve Hertha Berlin formalarıyla toplam 2 gole imza atan oyuncu, Galatasaray'da bu sezon 4 gol atmayı başardı.





- Gomis'in boşu yok





Sarı-kırmızılı ekibin golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, ligde Demir Grup Sivasspor'u da boş geçmedi.

Ligde Kayserispor (2) ve Osmanlıspor (1) filelerini havalandıran Gomis, Demir Grup Sivasspor karşısında penaltıdan bulduğu golle serisini sürdürerek toplam 4 gole ulaştı.

Öte yandan, Gomis'in bu maçta 6 kez ofsayt pozisyonuna düşmesi de dikkati çekti.





- Altı maç sonra kalesini gole kapattı





Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını gol yemeden tamamlayarak 6 resmi maç aradan sonra kalesini kapattı.

En son geride kalan sezonun 32. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 4 lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçında rakiplerinin gol atmasını önleyememişti.





- Serdar Aziz'in kaşı açıldı





Karşılaşmanın ilk yarısında girdiği bir ikili mücadelede darbe alan sarı-kırmızılı futbolcu Serdar Aziz'in kaşı açıldı.

Aruna Kone'nin darbesiyle kaşında açılma olan Serdar Aziz'e bandaj yapılırken, oyuncu bu şekilde müsabakaya devam etti.

İkinci yarıda bandajı çıkan oyuncuya bu kez tüm kafasını kaplayacak şekilde ikinci kez bandaj uygulandı.





- Selçuk İnan ligde siftah yaptı





Galatasaray'ın tecrübeli ismi Selçuk İnan, ligdeki ilk maçına Demir Grup Sivasspor önünde çıktı.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Selçuk, 76. dakikada Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez süre aldı.





- Seyirci sayısı 44 bini geçti





Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçında tribünler önemli ölçüde dolarken, taraftarların maça ilgisi yüz güldürdü.

Karşılaşmayı izlemek için tribünlere 44 bin 693 biletli seyircinin geldiği duyuruldu. Bu rakamın, son dönemlerin en yüksek izleyici sayısı olması dikkati çekti.