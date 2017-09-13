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Galatasaray'ın net borcu 2 milyar 521 milyon lira

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2017 itibarıyla net borcunun 2 milyar 521 milyon lira olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın net borcu 2 milyar 521 milyon lira

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2017 itibarıyla net borcunun 2 milyar 521 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedemen Otel'de gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.

Kulübün konsolide borç alacak farkı 880 milyon lira

Sarıkaya, 30 Haziran 2017 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 521 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 641 milyon lira olduğunu dile getirdi. Sarıkaya, konsolide borç alacak farkının ise 880 milyon lira olduğunu kaydetti.

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu açıklanmıştı.

Muhabir: Ercan Çakar



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