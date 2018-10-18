Galatasaray'ın Riva arazisine yapılacak proje tanıtıldı





İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray'ın Riva arazisinde hayata geçirilecek "Düşler Vadisi Riva" projesinin tanıtımı yapıldı.

Düşler Vadisi Riva Satış Ofisi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Kulübü Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ile Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz katıldı.

Mustafa Cengiz, Riva'nın İstanbul'un ender semtlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de belki de ilk defa bir kulübün arsası üzerine sosyal bir site yapılıyor. Galatasaray bilinenin aksine, yapılmak istenen algının aksine kendisinin hak etmediği bir varlıkla buralara gelmemiştir. Galatasaray, Mecidiyeköy'den Aslantepe'ye geçtiğinde, Mecidiyeköy'de devletimize milyarlarca para kazandırdı. Biz bundan onur duyarız. Aslantepe'de bomboş arazide bir cazibe merkezi oluşturuldu. Bugün ekonomiye yaklaşık 5 milyar dolarlık katma değer sağladı. Galatasaray hiçbir zaman hiçbir yerde beleşe konmadı, dişiyle, tırnağıyla mücadele ederek bugünlere geldi. Bize buraları kazandıran eski yönetimlere, Sayın Selahattin Beyazıt başkanıma teşekkür ederim." diye konuştu.

Kendilerine emanet edilen Galatasaray'ın değerlerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Riva projesinde hem devletimiz hem de Galatasaray yararlanıyor. Onların payı yüzde 20, bizimki yüzde 80. Burası çok değerli bir arazi, müthiş bir yerleşim var. Yaptığımız ilk planda villa sayısı 840'lardaydı, bu sayı bin 500'e çıkartılmış durumda. Biz burada Galatasaray İlkokulu'nun olmasını arzu ediyoruz. Bu konuda devlet olumlu yaklaşıyor. Galatasaray 13 branşta faaliyet gösteren bir kulüp, bin 500'e yakın sporcuyu eğitiyoruz. Bir ulusal görevi yerine getiriyoruz. Bu konuda devlet bazı noktalarda yardımcı oluyor. Riva'da bir arazimiz daha var. Orada kayıkhane yapmayı planlıyoruz. Kürekçilerimizin orada antrenman yaparak, olimpiyatlarda Türkiye'yi tanıtıp, madalya almasını istiyoruz."





- "Bazı branşları bekletiyoruz"





Mustafa Cengiz, kulüp olarak yeniden yapılanma içerisinde olduklarını belirterek, "Biz toprağın nadasa geçmesi gibi yönetim olarak sportif, mali ve idari olarak çok büyük bir yapılanma içindeyiz. Bu yeniden yapılanma içerisinde bazı branşları bekletiyoruz. Bazı branşların uluslararası arenalara daha sağlıklı çıkması, fark yememesi, Türkiye ve Galatasaray'ı doğru temsil etmesi için bekletiyoruz. Bununla ilgili bazı haberler görüyoruz, üzülüyoruz. Mesele 3-5 kuruş para değildir, bir yatırım, bir sistem meselesidir. Taraftarlarımızın ve sizlerin desteği ile sistemi oturtacağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, Emlak Konut ile yaptıkları sözleşme çerçevesinde Riva ve Florya projelerinden en az 1 milyar lira gelir beklediklerini dile getirdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, teknik direktörleri Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmalarıyla ilgili soruya, "Bizde imzalar kalbe atılmıştır. Kağıtlar boştur. Biz her zaman beraberiz." yanıtını verdi.





- Yılmaz: "Toplamda 2,8 milyar liralık bir yatırım yapacağız"





Projeyi yapan Yılmaz İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Hakan Yılmaz da 45 yıllık tecrübeye sahip bir firma olduklarını dile getirerek, "Tecrübemizi Riva'daki bu değerli arsaya taşıdık. Burada yükselecek proje bölgenin gelişmesinde örnek teşkil edecektir. Arazinin yapısına uygun bir şekilde konumlandırdığımız villaları yatay bir şekilde tasarladık. Projemizde birçok sosyal alan ve tesisin yanı sıra birer adet okul ve cami olacak. Toplamda 2,8 milyar liralık bir yatırım yapacağız. Arazimiz bin 157 dönüm. Büyük ilgi söz konusu ancak henüz satışlara başlamadık. Villa fiyatları 1 milyon 69 bin lira ile 5 milyon lira arasında değişiyor. Projemizde emeği geçen Emlak Konut, Galatasaray Kulübü ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ise Riva arazisinin değerlendirilmesi konusunda Galatasaray Kulübü ile 2017 yılında sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak, "Bir yıl içerisinde basına tanıtılır hale gelmesi dolayısıyla Yılmaz İnşaat, Galatasaray ve Emlak Konut yetkililerine teşekkür ediyorum. Bir milyon 157 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleşecek olup, 207 bin metrekarelik kısmı orman alanı olacak. Doğal yaşamı ve doğal mimariyi öne çıkartan çalışma gerçekleştirdik. Güzel bir proje oldu. Emlak Konut olarak çok beğendik, inşallah burada yaşayacak insanlarımız da tercih edecekler." şeklinde görüş belirtti.



