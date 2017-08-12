Galatasaraylı futbolcuların lig heyecanı





İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yeni transferlerinden Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis ve Badou Ndiaye, 14 Ağustos Pazartesi günü Kayserispor'la Türk Telekom Stadı'nda oynanacak sezonun ilk hafta maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

GSTV'ye konuşan oyunculardan Younes Belhanda, "Ligin başlayacak olmasından dolayı çok mutluyum. Pazartesi günkü maç çok önemli. Çok güzel bir karşılaşma olacak. Taraftarlarımız için çok fazla gol atmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, Kayserispor önünde sezonun ilk maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Kazanmak bizim için çok önemli. Çünkü güvene ihtiyacımız var. Taraftarımızın da güvene ihtiyacı var." diye konuştu.

Kadroya yeni katılan isimlerden Badou Ndiaye ise çok sıkı çalıştıklarını vurgulayarak, "Yeni sezonun başlangıcı artık çok yaklaştı. Umarım her şey bizim için güzel geçer. Taraftarımız hazır, biz de hazırız." diye görüşlerini aktardı.