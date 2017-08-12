Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Galatasaraylı futbolcuların lig heyecanı

- Yeni transferlerden Belhanda, Gomis ve Ndiaye, sezonun ilk maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu

Galatasaraylı futbolcuların lig heyecanı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yeni transferlerinden Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis ve Badou Ndiaye, 14 Ağustos Pazartesi günü Kayserispor'la Türk Telekom Stadı'nda oynanacak sezonun ilk hafta maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

GSTV'ye konuşan oyunculardan Younes Belhanda, "Ligin başlayacak olmasından dolayı çok mutluyum. Pazartesi günkü maç çok önemli. Çok güzel bir karşılaşma olacak. Taraftarlarımız için çok fazla gol atmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, Kayserispor önünde sezonun ilk maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Kazanmak bizim için çok önemli. Çünkü güvene ihtiyacımız var. Taraftarımızın da güvene ihtiyacı var." diye konuştu.

Kadroya yeni katılan isimlerden Badou Ndiaye ise çok sıkı çalıştıklarını vurgulayarak, "Yeni sezonun başlangıcı artık çok yaklaştı. Umarım her şey bizim için güzel geçer. Taraftarımız hazır, biz de hazırız." diye görüşlerini aktardı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Badou NdiayeBafetimbi GomisFutbolGalatasarayKayserisporSüperligYounes Belhanda
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5