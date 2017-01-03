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Galatasaraylı taraftarlardan kan bağışı kampanyasına destek

İSTANBUL (AA) - Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verecek.Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kan stoklarının "kırmızı alarm" seviyesine düştüğünü açıklamasının ardından...

Galatasaraylı taraftarlardan kan bağışı kampanyasına destek


İSTANBUL (AA) - Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verecek.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kan stoklarının "kırmızı alarm" seviyesine düştüğünü açıklamasının ardından ultrAslan, Twitter hesabından "Aslan gibi kan veriyoruz" başlığıyla bir mesaj paylaştı.

UltrAslan, sosyal medya hesabında, "Ülke genelinde azalan kan stokları nedeniyle yarın tüm il ve üniversite temsilciliklerimiz ile Kan veriyoruz!" mesajıyla kampanyaya destek çağrısında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayKızılaySpor Toto Süper LigSüperligUltrAslan
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