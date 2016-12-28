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Gascoigne hastanelik oldu

- Londra'da karıştığı kavgada kafasından yaralanan eski İngiliz milli futbolcu Gascoigne, hastanede tedavi altına alındı

Gascoigne hastanelik oldu


ANKARA (AA) - Eski İngiliz futbolcu Paul Gascoigne, Londra'da bir otelde karıştığı kavganın ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra'da otelde konaklayan Gascoigne ile diğer müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü arbede yaşandı.

Olayın büyümesinin ardından çıkan kavgada aldığı darbeyle merdivenlerden yuvarlanan 49 yaşındaki eski futbolcu, kafasından yaralandı ve hastaneye götürüldü.

Emniyet birimlerince de doğrulanan olayın ardından hastanede kontrol altında tutulan Gascoigne'in sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.

İngiltere Milli Takımı'nda uzun yıllar forma giyen Gascoigne, son yıllarda yaşadığı alkol sorunuyla gündeme gelmişti.


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FutbolKavgaLondraPaul Gascoigne
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