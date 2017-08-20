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Gaziantep 1. Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası

- Şampiyonada, 10 ülkeden 450 sporcu mücadele ediyor

Gaziantep 1. Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası


GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun iş birliğinde ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası başladı.

Alleben Göleti Amfi Tiyatrosunda düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, İran, Moğolistan, Türkmenistan, Hakasya Özerk Cumhuriyeti'nden 450 sporcu katılıyor.

Kırgızistan Gençlik Ajansı Başkanı Kanat Amankulov, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye gibi bölgesinde güçlü olan ülkelerin, Türk sporlarını yaşatabilmek adına verdiği mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

Böylesine önemli bir organizasyona katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Amankulov, ülke olarak bu anlamdaki etkinliklere gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur ise uluslararası büyüklükte düzenlenen aba güreşi şampiyonasına, ilk kez Gaziantep'te ev sahipliği yapıldığını anlattı.

Aba güreşinin kültürel bir değer olduğu anlatan Hopur, federasyon olarak geleneksel sporların gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken de organizasyon sayesinde Gaziantep'te farklı bir ortam oluşturulduğunu, bu tür organizasyonları Gazianteplilerle daha fazla buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Programda Amankulov, Gaziantep Vali Vekili Uğur Aladağ ve Deniz Köken'e, yöresel kıyafet ve tilki postu hediye etti.

Törenin ardından müsabakalar başladı.


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