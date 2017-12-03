Gaziantep Basketbol, galibiyet hasretini sonlandırdı





GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Basketbol, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Sezona iyi başlangıç yapmasına rağmen devamını getiremeyen kırmızı-siyahlı ekip, ligde üst üste 6 maçtan mağlup ayrılırken, Avrupa kupalarında da son 4 karşılaşmada rakiplerine yenildi.

Alınan kötü sonuçların ardından başantrenör Stefanos Dedas ile yollarını ayıran Gaziantep Basketbol, göreve gelen Nenad Markovic yönetimindeki ikinci karşılaşmada kötü gidişi durdurdu ve uzun bir aradan sonra galibiyet aldı.

Markovic'in çıktığı ilk maçta TOFAŞ'a 87-69 yenilen kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 75-67 yenerek 10 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Böylelikle kötü gidişe "dur" diyen ve Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'inde ikinci galibiyetini alan kırmızı-siyahlı ekip, 11 puana ulaştı.





- Markovic, gelecekten umutlu





Gaziantep Basketbol'un uzun süreli galibiyet hasretine son veren başantrenör Markovic, gelecek için umutlu olduğunu söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir ekibe sahip olmalarına rağmen önceki haftalarda istenmeyen sonuçlar alındığını dile getirdi.

Peş peşe alınan mağlubiyetlerin moral ve motivasyonun yanı sıra öz güvenin de kaybolmasına neden olduğunu anlatan Markovic, "Bu galibiyet bize puanın yanı sıra neler yapabileceğimizi de gösterdi. Çünkü geriye düştüğümüz maçı çok iyi çevirdik. Çalışarak kendi oyunumuzu sergilememiz lazım. Bu ekip çok daha iyi sonuçlar alabilecek bir takım. O yüzden elimizden geleni yapıp sıkıntılı süreci arkada bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 7. maçında 5 Aralık Salı günü Fransız rakibi Elan Chalon'u, ligin 10. haftasında ise 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.