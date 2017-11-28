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Gaziantep Basketbol Markovic ile anlaştı

GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Nenad Markovic ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten alınan bilgiye göre, son 2 yılı başantrenör olmak üzere yaklaşık 5 yıl görev alan Stefanos...

Gaziantep Basketbol Markovic ile anlaştı

GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Nenad Markovic ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, son 2 yılı başantrenör olmak üzere yaklaşık 5 yıl görev alan Stefanos Dedas ile yollarını ayıran Gaziantep ekibi, Markovic ile temasa geçti.

Yapılan görüşmelerin ardından prensip anlaşmasına varılan Markovic, kulübün resmi sağlık sponsoru olan Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Markovic'in, TOFAŞ maçının hazırlıklarını sürdüren takımın akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmana katılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolGaziantep BasketbolNenad MarkovicTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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