Gaziantep Basketbol Markovic ile anlaştı GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Nenad Markovic ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten alınan bilgiye göre, son 2 yılı başantrenör olmak üzere yaklaşık 5 yıl görev alan Stefanos...

28 Kasım 2017 Salı 16:19