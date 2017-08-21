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Gaziantep Basketbol umutlu

- Takım kaptanı Eryüz: - "Her geçen yıl yükselen başarı grafiğimizi bu yıl daha da ileriye taşımak istiyoruz"

Gaziantep Basketbol umutlu


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un takım kaptanı Erden Eryüz, geçen yılki başarı grafiklerini bu yıl daha da ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Eryüz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, yoğun ve sıkı bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Takım olma duygusunun pekiştirildiği, taktik çalışmalarının yapıldığı keyifli kamp döneminin ardından lige hazır hale geleceklerini anlatan Eryüz, "İnşallah çabalarımızın meyvesini sezon sonunda göreceğiz. Her geçen yıl yükselen başarı grafiğimizi bu yıl daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

Eryüz, yeni transferlerin aralarına katılmasıyla adından söz ettiren bir yapıya bürüneceklerini kaydetti.

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BasketbolErden EryüzGaziantep BasketbolTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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