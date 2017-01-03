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Gaziantep Basketbol zorlu virajda

- Gaziantep ekibi, bir hafta içerisinde ikisi Avrupa'da olmak üzere 3 deplasman maçına çıkacak - Genel menajer Dai: - "Hedefimiz, 3 maçta da en iyi sonuçları alarak hem Avrupa kupasındaki iddiamızı devam ettirmek hem de ligde bir ivme yakalamak"

Gaziantep Basketbol zorlu virajda


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, bir hafta içerisinde ikisi Avrupa'da olmak üzere 3 deplasman maçına çıkacak.

FIBA Avrupa Kupası 2. tur K Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada bulunan Gaziantep ekibi, yarın deplasmanda Fransa'nın Elan Chalon takımı ile karşılaşacak.

Ligde 8 Ocak Pazar günü Muratbey Uşak'a konuk olacak Gaziantep Basketbol, 10 Ocak Salı günü ise yine Avrupa Kupası'nda İsveç ekibi Södertalje Kings ile dış sahada karşı karşıya gelecek.

Kulübün genel menajeri Boray Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta içerisinde 3 deplasman maçına çıkacaklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Zorlu bir hafta bizi bekliyor. Yarınki maç, gruptaki en önemli müsabakalarımızdan biri. Fransa'da oynayacağımız bu maçtan sonra yeniden lige adapte olmaya çalışıp Uşak deplasmanına çıkacağız. Geçen hafta Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 93-69 yenmiştik. Bu galibiyetin ligde daha anlamlı hale gelebilmesi için Uşak'tan da galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Bu maçtan 2 gün sonra İsveç deplasmanına çıkacağız. Hedefimiz, 3 maçta da en iyi sonuçları alarak hem Avrupa kupasındaki iddiamızı devam ettirmek hem de ligde bir ivme yakalamak."

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