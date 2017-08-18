Gaziantep Basketbol'a sağlık sponsoru





GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol ile Medical Park Gaziantep Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Hastanede düzenlenen törende, Gaziantep Basketbol Kulübü Başkanı Deniz Köken ve Medical Park Gaziantep Hastanesi Koordinatörü Hayrullah Kubba, sponsorluk sözleşmesine imza attı.

Başkan Köken burada yaptığı konuşmada, geçen yıl takımın kritik bir dönemden geçtiğini ancak çabuk toparladıklarını söyledi.

Takım olarak hedeflerinin büyük olduğunu belirten Köken, şunları kaydetti:

"Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Önümüzdeki yıl da inşallah bu hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiz. Tabii iyi bir sezon geçirmek için ilk olarak sponsorluk anlaşmasını imzaladık. İnşallah bu anlaşmaların arkası gelir. Bu şehrin önde gelenleri basketbolu kabul etti. Marmara ve Ege'nin dışında olan iki takımdan biri biziz, diğeri Trabzonspor. Bu iki takımın mutlaka yaşaması lazım. Batı ile doğunun buluşmasını biz sağlıyoruz. Onun için bu çok önemli."

Medical Park Gaziantep Hastanesi Koordinatörü Kubba da takımın kent için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Büyük gurur yaşıyoruz. Geçen sene Avrupa kupalarındaki başarılarından dolayı gerçekten çok gurur duyduk. Bu sene sağlık sponsoru olarak, gayret göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.