Gaziantep Basketbol'da hedef





GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, yeni sezonda mücadeleci, savaşan bir takım olmak ve bunun yanında basketbolseverlere keyif veren bir oyun ortaya koymayı hedeflediklerini bildirdi.

Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık dönemlerinin Slovenya'daki etabını tamamladıklarını ve bu sayede takımın durumunu genel hatlarıyla kafalarında canlandırma imkanı bulduklarını ifade etti.

Bu süreçte daha çok yeni transferleri sisteme adapte etmeye çalıştıklarını anlatan Dai, anlaşmaya vardıkları son iki oyuncunun da Yunanistan'daki kampa dahil olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 1 ay daha hep birlikte çalışma imkanı yakalayacaklarını aktaran Dai, "Bu süre zarfında hem Türkiye hem de Şampiyonlar Ligi'ne hazır olmamız gerek. Önümüzde zorlu bir sezon var. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız başarıyı unutup artık yeni sezona bakmamız gerekiyor. Hedefimiz her sezon olduğu gibi bu sezonda da mücadeleci, savaşan bir takım olmak ve bunun yanında basketbolseverlere keyif veren bir oyun ortaya koymak olacak." diye konuştu.