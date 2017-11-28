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Gaziantep Basketbol'da Markovic dönemi

- Gaziantep ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Markovic, takımla ilk idmana çıktı

Gaziantep Basketbol'da Markovic dönemi


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Nenad Markovic ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekiple sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Markovic, sözleşmeye imza attı.

İmza töreninin ardından Markovic, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda oyuncularla buluştu. Ligin son sırasında bulunan Gaziantep Basketbol, yarın sahasında TOFAŞ'ı konuk edecek.

Güneydoğu ekibi, son 2 yılı başantrenör olmak üzere yaklaşık 5 yıldır kulüpte görev alan Stefanos Dedas ile bir süre önce yollarını ayırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolGaziantepNenad MarkovicSpor
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