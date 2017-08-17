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Gaziantep Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi

- Gaziantep ekibi başantrenörü Dedas: - "Lig başladığında adından söz ettirecek bir kulüp olmaya çalışacağız"

Gaziantep Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi.

Medicalpark Hastanesi'nde bir araya gelen sporcular, yapılan kan tahlillerinin ardından çeşitli servislerde muayeneye tabi tutuldu.

Başantrenör Stefanos Dedas, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezona az bir zaman kaldığını hatırlatarak, bu sürede eksikleri tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

İyi bir sezon geçirmek istediklerini anlatan Dedas, "Hazırlıklarımız oldukça iyi geçiyor. Yönetimimiz de bütçeye uygun transferleri bitirmek için çalışıyor. Lig başladığında adından söz ettirecek bir kulüp olmaya çalışacağız. Bunun için verimli bir hazırlık dönemi geçiriyoruz." diye konuştu.

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Sağlık KontrolüGaziantep BasketbolStefanos DedasTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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