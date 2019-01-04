Gaziantep’in yıldızları destek bekliyor! Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde sezonun en büyük gösterisi Tahincioğlu All-Star 2019, 20 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. RedBull.com üzerinden devam eden oylamada Türk Telekom’un yıldız oyuncuları, All-Star’da Ankara’yı temsil etmek için taraftarlardan destek bekliyor. Ciddi sayıda oy toplayan Sarunas Vasiliauskas oyun kurucu, Shaquielle O’Neal McKissic forvet ve Tonye Frank Jekiri ise pivot kategorisinde ilk 5’e girmek için yarışıyor.

04 Ocak 2019 Cuma 18:50