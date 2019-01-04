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Gaziantep’in yıldızları destek bekliyor!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde sezonun en büyük gösterisi Tahincioğlu All-Star 2019, 20 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. RedBull.com üzerinden devam eden oylamada Türk Telekom’un yıldız oyuncuları, All-Star’da Ankara’yı temsil etmek için taraftarlardan destek bekliyor. Ciddi sayıda oy toplayan Sarunas Vasiliauskas oyun kurucu, Shaquielle O’Neal McKissic forvet ve Tonye Frank Jekiri ise pivot kategorisinde ilk 5’e girmek için yarışıyor.

Gaziantep’in yıldızları destek bekliyor!
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Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin en görkemli organizasyonu Tahincioğlu All-Star 2019’a az bir süre kaldı. ING Bank 3 Sayı Yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması ile birlikte All-Star’da yapılacak Avrupa ile Asya Karması maçında yer alacak oyuncuların belirleneceği oylama, oylama partneri RedBull.com’dan devam ediyor. Oy vermek isteyenler http://www.redbull.com/bslallstar adresinden istediği oyuncuları seçebiliyor. İlk günlerden binlerce kişinin katıldığı oylamanın sonucu 8 Ocak Salı günü açıklanacak. Biletlerin Mobilet üzerinden satışa sunulduğu Tahincioğlu All-Star 2019, 20 Ocak 14.00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Asya Karması’nda yer alan Gaziantep Basketbol’un yetenekli ismi Sarunas Vasiliauskas topladığı 524 oyla oyun kurucu sıralamasında 21, Shaquielle O’Neal McKissic 763 oyla forvet sıralamasında 15 ve Tonye Frank Jekiri ise pivot sıralamasında 535 oyla 11. Sırada yer alıyor. Gaziantep Basketbol oyuncuları All-Star’da yer alabilmek için taraftarlardan destek bekliyor.
 
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