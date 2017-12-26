Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Mehmet Akif Ersoy Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Gaziantepspor, Faik Demir ile yollarını ayırdı

- Demir'in görevine son verilirken, teknik direktörlüğe Vedat Özsoylu getirildi

Gaziantepspor, Faik Demir ile yollarını ayırdı


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Gaziantepspor, teknik direktör Faik Demir ile yollarını ayırırken, Vedat Özsoylu'yu göreve getirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun teknik direktör Faik Demir ile yaptığı görüşme sonucunda, her iki tarafın menfaatleri açısından gelinen noktada ayrılmanın en uygun yol olduğuna karar verildiği bildirildi.

"Demir'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kulübümüze vermiş oldukları emek ve mesaiden dolayı teşekkür ederiz." denilen açıklamada, Gaziantepspor profesyonel futbol A takımı teknik direktörlüğü görevine Vedat Özsoylu'nun getirildiği kaydedildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Faik DemirFutbolGaziantepsporTFF 1. LigVedat Özsoylu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5