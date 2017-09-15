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Gaziantepspor Kulübü Başkanı Durmaz:

- "Transfer konusunda umudumuz sürüyor. Federasyona resmi olarak başvuracağız"

Gaziantepspor Kulübü Başkanı Durmaz:


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, transfer konusunda umutlarının olduğunu belirterek, Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracaklarını söyledi.

Durmaz, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, bugün itibarıyla göreve geldiklerini ve sabah saatlerinde yönetim kuruluyla ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Acil eylem planı hazırlandığını ifade eden Durmaz, komisyonları hazırladıklarını ve hızlı şekilde çalışmalarına başladıklarını vurguladı.

Yönetim kuruluyla beraber zorlukları aşabilmek için çaba göstereceklerini aktaran Huzeyfe Durmaz, bundan sonraki süreçte acil eylem planına göre gereken adımların atılacağını kaydetti.

Şehirle aralarında herhangi bir sorun olmadığını ve kentin ileri gelenleriyle bir araya gelmeyi planladıklarını, ilk önce de yarın sabah saatlerinde Vali Ali Yerlikaya ile görüşeceklerini anlatan Durmaz, "Transfer konusunda umudumuz sürüyor. Federasyona resmi olarak başvuracağız. Sonuç alabilirsek ne mutlu bize. Olmazsa bile devre arasına kadar elimizdeki oyuncularla mümkün olduğunca çok puan toplamanın hesaplarını yapacağız." diye konuştu.

Dış ilişkiler sorumlusu Necati Baloğlu da kulübün şu anda 1 lira bile gelirinin olmadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp hakkında her yerde tedbir var. Şu anda kulübün resmi hesabı bile yok, takım bitmiş durumda. Umarım herkesin desteğiyle kulübü yeniden ayağa kaldıracağız. İşleyiş, sportif faaliyetleri, borç öteleme başta olmak üzere her şey yeniden yapılandırılacak. Amacımız öncelikle yapılanma."

Baloğlu, dostluğun iyi ve kötü günde geçerli olacağını belirterek, bu nedenle taraftarın takımın bu zorlu süreçte yanında olmasını yürekten istediklerini sözlerine ekledi.

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FutbolGaziantepsporHuzeyfe DurmazNecati BaloğluTFF 1. Lig
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