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Gaziantepspor Kulübünden 'Cenk Tosun' açıklaması

Kırmızı-siyahlı kulüp, eski oyuncuları Cenk Tosun'un Gaziantepspor'a 4 milyon lira bağış yaptığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Gaziantepspor Kulübünden 'Cenk Tosun' açıklaması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantepspor, eski oyuncuları Cenk Tosun'un kırmızı-siyahlı kulübe 4 milyon lira bağış yaptığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında eski oyuncuları Cenk Tosun'un Gaziantepspor'a 4 milyon lira bağış yaptığı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu yönde gerçeği yansıtmayan haberler yer almaktadır. Ayrıca son 1-2 aylık dönem içerisinde kulübümüze herhangi bir para girişi olmamıştır. Taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun bu yönde yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

Muhabir: Kerem Kocalar

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BağışCenk TosunFutbolGaziantepsporSporTFF 1. Lig
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