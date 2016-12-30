GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, defans oyuncusu Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya’nın Figueirense takımında forma giyen 23 yaşındaki sol bek Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ile anlaşıldığı bildirildi.
Brezilyalı oyuncuyla satın alma opsiyonlu 1,5+4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Muhabir: Kerem Kocalar
Gaziantepspor, Marquinhos'u kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, defans oyuncusu Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos'u kadrosuna kattı.
30 Aralık 2016 Cuma 10:45
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, defans oyuncusu Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos'u kadrosuna kattı.