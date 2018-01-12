Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Gaziantepspor'da Derelioğlu dönemi

- Sezon sonuna kadar Gaziantepspor ile teknik direktörlük konusunda sözleşme imzalayan Oktay Derelioğlu: - "Bu kulübü birileri bu duruma getirmiştir ama Gaziantepspor büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmez"

Gaziantepspor'da Derelioğlu dönemi


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, teknik direktör Oktay Derelioğlu ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Huzeyfe Durmaz, Celal Doğan Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, takım adına daha güzel işler çıkarabilmek için Derelioğlu ile ortak hareket edeceklerini söyledi.

Bu sezon kümede kalmayı hedeflediklerini aktaran Durmaz, "Oktay hocamız zaten camiamızın çocuğu. Daha önce de uzun yıllar formamızı giymiş. Önceden futbolcu olarak güzel hizmetler ortaya koyan Oktay hocamız, şimdi tecrübesiyle gençleri yetiştirecek." dedi.

Derelioğlu'nun vefa örneği sergileyerek göreve geldiğini anlatan Durmaz, kendisine teşekkür etti.

Oktay Derelioğlu da başta yönetim kurulu olmak üzere kendisine güvenerek bu göreve layık görenlere teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Bu kulüp tarihiyle çok büyük bir kulüp. Ben en güzel dönemlerinden birini bu kulüpte yaşadım. Tarihinin ilk Avrupa kupalarına giden kadrosundaydım. O dönem benim için çok önemli bir sezondu ama şu an içinde bulunduğumuz durum da böyle gidecek diye bir koşul yok. Bizler buraya karakterimizi, ismimizi, çalışkanlığımızı ve kişiliğimizi ortaya koymaya geldik. Handikapları konuşmak istemiyorum. Eğer bunları konuşursak işin içinden çıkamayız. Az sonra futbolcularla da buluşacağım, bizler mücadeleci yapıdayız. Bu kulübü birileri bu duruma getirmiştir ama Gaziantepspor büyüklüğünden hiç bir şey kaybetmez."

Derelioğlu, futbolculardan Elyasa Süme, Şenol Can ve Muhammed İldiz'in kadro dışı bırakılmasının hatırlatılması üzerine de, yönetimin kendisine bu konuda yetki verdiğini ve futbolcularla görüşeceğini, şu an için de hiç bir oyuncunun kadro dışı olmadığını kaydetti.

Derelioğlu ve Durmaz, daha sonra sezon sonuna kadar geçerli olacak resmi sözleşmeyi imzaladı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GaziantepsporHuzeyfe DurmazOktay DerelioğluTFF 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5