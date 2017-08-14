Gaziantepspor'da yabancı futbolcuların maça çıkmaması

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Mutlu Özpineci, Ümraniyespor'a 3-0 yenildikleri müsabakaya çıkmayan yabancı futbolcuları 'takımı sabote etmekle' suçladı.

Özpineci, Gaziantep Kalyon Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, 3-0 yenildikleri maça Fatau ve Kangwa'nın son dakikada çıkmak istemediklerini hatırlattı.

Düne kadar yabancı futbolcularıyla ilgili hiçbir sıkıntılarının bulunmadığını aktaran Özpineci, "Bu arkadaşlarımızla düne kadar idman yaparken, akşam itibariyle oynamayacaklarını ifade etti. Sebebini sorduk, gitmek istediklerini ifade ettiler. Buna bir anlam veremiyoruz. Futbolcularımızın hiçbir şekilde kulüpten alacakları yoktur. Bütün haklarını almışlardır. Fakat maça çıkmadılar." dedi.

Özpineci, bu iki yabancı futbolcunun takımlarını mağdur ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bir ihanettir, komplodur. Bu Gaziantepspor'a yapılmış ciddi bir sabotajdır. Bugün bizim çok kaliteli iki yabancı oyuncumuz, eğer futbol oynamış olsaydılar, sonuç böyle olmayacaktı. Bununla ilgili gerekli işlemleri yaptık. Her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız. Bu takıma, dört bir yandan saldırı yapılıyor. Buna anlam veremiyorum. Gaziantepspor sahip çıkılması gereken bir kulüpken, batırılmak istenen bir kulüp haline gelmiştir.Bizim futbolcularımızı kim sabote ettiyse Gaziantep'e ihanet etmiştir."