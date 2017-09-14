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Gaziantepspor'da yeni başkan Huzeyfe Durmaz oldu

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına Huzeyfe Durmaz seçildi.Gaziantep Kalyon Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle...

Gaziantepspor'da yeni başkan Huzeyfe Durmaz oldu


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına Huzeyfe Durmaz seçildi.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yaklaşık 2 saat gecikmeli başladı.

Bazı yöneticilerin yaptığı telefon görüşmesinin ardından yeterli çoğunluğun sağlanabildiği genel kurulda tek listeyle aday olan Huzeyfe Durmaz, Mutlu Özpineci'den boşalan başkanlık koltuğunun yeni sahibi oldu.

Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel kurulun kulüp adına hayırlı olmasını diledi. Adaylığını açıkladığı günden itibaren kulübün menfaatleri için tüm gücüyle çalıştığını anlatan Durmaz, bugün itibarıyla çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca, önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğini aktaran Durmaz, kulüple ilgili detaylı açıklamalarda bulunacağını dile getirdi.

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FutbolGaziantepsporHuzeyfe DurmazTFF 1. Lig
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