Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Gaziantepspor'dan taraftarlara çağrı

- Kulüp başkanı Özpineci: "Pazar günü saat 21.45'te tribünlerin dolmasını ve sahada mücadele eden futbolcularımızın 12. adam desteğini arkalarında görmelerini istiyoruz"

Gaziantepspor'dan taraftarlara çağrı


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Gaziantepspor'un kulüp başkanı Mutlu Özpineci, taraftarları hafta sonunda oynayacakları Ümraniyespor maçına davet etti.

Özpineci, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Gaziantepspor'un gerçek sahibinin taraftarlar ve takıma gönül verenler olduğunu belirterek, "Aylardır ben ve arkadaşlarım bu takımın kapısına kilit vurulmaması ve Gaziantepspor'un yok olmaması için mücadele ediyoruz. Kısıtlı bir zamanda görevi devraldıktan sonra öncelikli hedefimiz bu takımı lige başlatmak. Bunu da Allah'a çok şükür başardık." ifadelerini kulandı.

Tek ihtiyaçlarının tribün desteği olduğunu kaydeden Özpineci, "Tüm Gaziantepspor taraftarına ve hemşehrilerime çağrıda bulunarak pazar günü saat 21.45'te tribünlerin dolmasını ve sahada mücadele eden futbolcularımızın 12. adam desteğini arkalarında görmelerini istiyoruz. Son olarak taraftarlarımıza çağrım; takımlarına sahip çıkmaları olacaktır." diye görüş belirtti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolGaziantepsporMutlu ÖzpineciTFF 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5