Gaziantepsporlu futbolculardan





GAZİANTEP (AA) - Maddi sıkıntılar yaşayan TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da futbolcular, mücadeleye devam etme kararı aldı.

Takım kaptanı Elyasa Süme, beraberindeki futbolcularla tesis binasında düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır yaşadıkları çeşitli sorunlara rağmen kulübün yaşaması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Elyasa Süme, yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul ve üyelik konusunda aldığı kararları kulüp adına "milat" olarak kabul ettiklerini vurguladı.

Kulüpteki sorunların sahaya da yansıdığını belirten deneyimli futbolcu, "Bundan dolayı da sportif başarısızlıklar geldi, futbolcular olarak engel olamadık. Asıl işimiz olan maça adapte olmak yerine saha dışındaki gelişmelerle mücadele etmek zorunda kaldık. Bunların bitmesini istiyoruz. Az önce alınan karardan dolayı da yönetime teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yönetim kurulunun bu ağır yükü daha fazla götüremeyeceğini dile getirerek, kulübü yaşatmak adına bazı kararlar aldığını aktaran Elyasa Süme, şöyle devam etti:

"Tüm halka üyelik fırsatı verildi. Açıkçası biz de son haftalarda çok yorulmuştuk. Pes etme noktasına bile gelmiştik, bazı kararlar almıştık. Bunları alırken kendi aramızda da çok konuştuk. Çünkü bizim tek amacımız Gaziantepspor'u yaşatmaktı. Dün meydandaki kalabalığı, halkı görünce duygularımız, kararlarımız değişti. Gelişmeler bizi motive edip moral verdi, bize maddi olarak olmasa bile manevi olarak çok güç verdi. Buradan da bize destek verenlere teşekkür ediyoruz."

Elyasa Süme, idmana ve maça çıkmama kararlarının hatırlatılması üzerine, "İlk başta takım olarak karar almıştık, maça ve idmanlara çıkmama yönünde. Ama dün binlerce insanı gördükten sonra Gaziantepspor için idmana da maça da çıkma kararı aldık. Bize sahip çıkan olsa da olmasa da, sahipsiz kalsak bile yola devam edeceğiz. Birbirimize şerefimizle devam edeceğimize ilişkin söz verdik." ifadelerini kullandı.





- Diğer futbolcular





Futbolculardan Şenol Can ise Gaziantepspor'un sahipsiz kalacağına inanmadığını belirterek, yıllardır sıkıntılarla mücadele ederek bugünlere ulaştıklarını ve taraftarla kucaklaşarak mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

Herkese üyelik hakkı tanınmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Şenol Can, "Artık Gaziantepspor'u kim sahipleniyorsa o yönetecek bu kulübü. Biz buradayız. Taraftarımızı da idmanlara davet ediyoruz. Biz onları yanımızda gördüğümüz sürece sıkıntıları aşmaya çalışırız." diye konuştu.

Serhan Yılmaz da Gaziantepli olarak bugün yönetimin üyelik konusunda aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını anlatarak, Gaziantepspor'un yeniden ayağa kalkacağına inandığını belirtti.

Muhammet Ildiz ise büyük bir şehrin takımında oynadıklarını, bundan dolayı gururlu olduklarını, Gaziantepspor'u da hep birlikte eski günlerine kavuşturacaklarına inandığını bildirdi.

Futbolcular toplantının ardından kol kola girerek basın mensuplarına poz verdi.