Gaziantepsporlu taraftarlardan protesto





GAZİANTEP (AA) - Gaziantepsporlu bir grup taraftarın, ligde alınan kötü sonuçlar üzerine gerçekleştirmek istediği yürüyüşe, valiliğin açık alanlardaki gösteri yasağı nedeniyle izin verilmedi.

Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından puan sıralamasının sonuna adeta demir atan Gaziantepspor'a gönül veren bir grup taraftar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Gruba, valiliğin aldığı, genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 1-28 Şubat tarihlerinde yapılacak olan açık alanlardaki toplantı, basın açıklaması, imza kampanyası gibi etkinliklerin yasaklandığını hatırlatan polis ekipleri, taraftarların dağılmasını istedi. Bir süre eylem yapmak için ısrar eden taraftarlar, daha sonra dağılacaklarını söyledi. Buna rağmen bir süre sonra yeniden toplanan ve Yeşilsu Parkı'na doğru ellerindeki atkı ve pankartlarla slogan atarak yürüyüşe geçen taraftarlar, yolu da trafiğe kapatmak isteyince polis ekipleri müdahalede bulundu.

Yaşanan kovalamaca sonucunda taraftarların büyük çoğunluğu dağılırken, bazıları ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.