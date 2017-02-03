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"Gaziantep'te spora küskünlük var"

- Büyükşehir Gaziantepspor Kaptanı Erdal Güneş: "Gaziantep futbolunda küskünlük var ama şu anda Gaziantepspor'un durumu da ortada. Daha iyiyi bulabilmek için onlara da bize de taraftarın sahip çıkması lazım" - "Son 3 sezondur üst lig için mücadele ediyoruz. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un takım kaptanı Erdal Güneş, Gaziantep'te futbola küskünlük olduğunu belirterek, taraftarın desteğiyle kentteki 2 kulübün de daha iyi yerlere gelebileceğini söyledi.

Erdal Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in spor konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'te sadece futbolun değil basketbol ve diğer branşların da gelişme gösterdiğini ifade eden 34 yaşındaki oyuncu, önceki yıllarda kentte gerçekleştirilen futbol maçlarında taraftarın ilgisinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Aslında Gaziantep futbolunda küskünlük var ama şu anda Gaziantepspor'un durumu da ortada. Daha iyiyi bulabilmek için onlara da bize de taraftarın sahip çıkması lazım. Taraftarlarımızın her iki takımın maçlarına da gelip yanımızda olmalarını hissettirmelerini istiyoruz. Futbolun birleştirici ve bütünleştirici özelliği unutulmamalı. Taraftarımızdan her iki takıma da sahip çıkmalarını bekliyoruz."

Son dönemde kentteki spor yatırımlarına değinen deneyimli futbolcu, "Gaziantep'e çok güzel bir stadyum yapıldı. Orayı doldurmamız lazım. Bu tesiste kimlerin emeği varsa hepsine teşekkür ederiz. Çünkü Gaziantep'i uzun yıllar çok ileriye taşıyacak bir tesise kavuştuk." ifadelerini kullandı.


- "Üst sıralara çıkacağız"


Erdal Güneş, takım olarak sezona bir üst ligi hedefleyerek başladıklarını anımsatarak, bu hedeften şaşmadıklarını vurguladı.

Zaman zaman kötü sonuçlar almalarına rağmen psikolojik olarak hedeflerini koruduklarını, inançlarını kaybetmediklerini dile getiren orta saha oyuncusu, şöyle konuştu:

"Son 3 sezondur üst lig için mücadele ediyoruz. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız. 3 senedir hedeflerimizi bir türlü başaramadık. Bu sezona da aynı hedefle başladık. Bize ve takımımıza yakışmayacak kötü sonuçlar almış olabiliriz ama şu an iyi bir ritm yakaladık. Yeni arkadaşlarımızın da ciddi katkıları olacaktır. Arkadaşlarımızla sık sık toplantı yapıp şunu konuşuyoruz; İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız."

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