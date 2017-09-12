Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avustralya Avro Rohingya
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

Gazişehir Gaziantep çıkışa geçmek istiyor

- TFF 1. Lig ekibinin teknik direktörü Kalpar: - "Defans hattı güçlü, ileri uçta etkili kimliğimizi göstererek seri yakalamak istiyoruz"

Gazişehir Gaziantep çıkışa geçmek istiyor


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Hüseyin Kalpar, defans hattı güçlü, ileri uçta etkili kimliklerini göstererek seri yakalamak istediklerini söyledi.

Kalpar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk 3 haftasında gol atma konusunda sıkıntı yaşadıklarını hatırlattı.

Ancak sahalarında Adanaspor'u 4-0 gibi net bir skorla yendiklerini anımsatan Kalpar, bu sayede hem öz güven kazandıklarını hem de şanssızlığı kırdıklarını dile getirdi.

Bu hafta İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Kalpar, şöyle konuştu:

"Her geçen hafta iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Geçen hafta yeni transferlerimizin de golle tanışması gelecek adına ümit verdi. Ligin başından bu yana kalede ve defans hattında zaten iyiyiz. Defans hattı güçlü, ileri uçta etkili kimliğimizi göstererek seri yakalamak istiyoruz. Bu anlamda cuma günü İstanbulspor'a konuk olacağız. Futbolun doğrularını hayata geçirip ikinci galibiyetimizi almak istiyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolGaziantepGazişehir GaziantepHüseyin KalparİstanbulsporTFF 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5