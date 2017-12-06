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Gazişehir Gaziantep, MKE Ankaragücü maçına kilitlendi

- Teknik direktör Sözeri: "Taraftarımızın bize vereceği destek ve enerjiyle bu karşılaşmayı da kayıpsız atlatarak, ilk iki hedefimize doğru tırmanışımızı sürdüreceğiz"

Gazişehir Gaziantep, MKE Ankaragücü maçına kilitlendi


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, hafta sonu sahalarında lider MKE Ankaragücü ile yapacakları maçı "önemli viraj" olarak yorumladı.

Sözeri, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliğini, Altınordu maçında alınan galibiyetle telafi ettiklerini, MKE Ankaragücü karşısında da sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda 9 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak maçı sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak gördüklerini aktaran Sözeri, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Altınordu karşısında gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar mücadeleyi bırakmadı, hak ettiğimiz bir sonuçla sahadan ayrıldık. Takımımın göstermiş olduğu performans sezonun geri kalanı için umutlarımızı daha da artırıyor. Bu hafta kendi sahamızda Ankaragücü gibi güçlü bir rakibi konuk edeceğiz. Sezonun en önemli virajlarından birisi olduğunun farkındayız ve hazırlıklarımızı da bu doğrultu da yapıyoruz."

Erkan Sözeri, MKE Ankaragücü karşılaşmasının sadece Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü için değil, Gaziantep şehri için de oldukça önemli olduğuna işaret ederek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Gaziantep bu ülkenin en büyük şehirlerinin başında geliyor. Sanayisi, insanı, ekonomisi, her yönüyle gerçekten de oldukça modern ve gelişmiş bir şehir. Bizler bu şehri Süper Lig'de temsil etmek amacıyla yolumuza devam ediyoruz. Gaziantep halkı da bize gereken desteği Ankaragücü maçında vermeye başlayacaktır. Taraftarımızın bize vereceği destek ve enerjiyle bu karşılaşmayı da kayıpsız atlatarak, ilk iki hedefimize doğru tırmanışımızı sürdüreceğiz."

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AnkaragücüFutbolGazişehir GaziantepTFF 1. Lig
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