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Gazişehir Gaziantep Webo'yu transfer etti

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, son olarak Osmanlıspor forması giyen Pierre Webo'yu kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, Kamerunlu futbolcu Webo ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp başkanı...

Gazişehir Gaziantep Webo'yu transfer etti

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, son olarak Osmanlıspor forması giyen Pierre Webo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kamerunlu futbolcu Webo ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Adil Konukoğlu ile bir araya gelen Pierre Webo, kulüp yöneticileri Murat Güneri, Settar Konukoğlu ve kulüp müdürü Kemal Aslan'ın da katılımıyla kendisini Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüne bağlayan resmi sözleşmeye imzasını attı.

Açıklamada, "Osasuna, Mallorca, Fenerbahçe gibi takımların formasını terleten yıldız golcü, kariyerine Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde devam edecek. Oyuncumuza hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz. " denildi.

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Gazişehir GaziantepPierre WeboTFF 1. Lig
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