Gazişehir Gaziantep'in gol hasreti sürüyor





GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak geride kalan 3 haftada 2 puan toplayabilen Gazişehir Gaziantep, gol yollarında suskun kaldı.

Ligde sezona Samsunspor deplasmanıyla başlayan Gaziantep ekibi, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. İkinci haftada konuk ettiği Gaziantepspor'a 1-0 yenilen Gazişehir Gaziantep'in, son olarak hafta sonu Boluspor ile deplasmanda yaptığı karşılaşma golsüz berabere bitti.

Geride kalan 3 haftada topladığı 2 puanla 16. sırada yer alan ve ligde gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunan Gazişehir Gaziantep, kalesinde ise sadece bir gol gördü.

Teknik direktör Hüseyin Kalpar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezondan bu yana ofansif anlamda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Bu sorunu çözebilmek adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kalpar, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın da bu anlamda kendilerine iyi geleceğini vurguladı.

Geride kalan 3 haftada gol atamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Kalpar, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde kadromuza Del Valle ve Ermin Zec gibi Süper Lig'de önemli işler başarmış oyuncuları kattık. Ancak bu oyuncularımız şu an için hazır değiller. Takımımızın ofansif yönde yaşadığı sıkıntıları henüz aşamadık, ancak oyuncularıma güveniyorum ve bu sıkıntıyı aşacağız. Aksi takdirde bu mücadelemize yazık oluyor."