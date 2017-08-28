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Gazişehir Gaziantep'te Adanaspor mesaisi

- Antrenmana yeni transferler Del Valle ve Ermin Zec de katıldı

Gazişehir Gaziantep'te Adanaspor mesaisi


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transferleri Del Valle ve Ermin Zec, takımla çalıştı.

Ligin 3. haftasında dün deplasmanda Boluspor ile karşılaşan Gaziantep ekibi, ara vermeden 4. haftadaki Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

GASKİ Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde gerçekleştirilen 1,5 saatlik antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından şut ve pas çalışmaları yaptı.

Takımla çalışmalara başlayan yeni transferler Del Valle ile Zec'in, antrenmanın bir bölümünde özel bir maske taktığı görüldü.

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AntrenmanBolusporDev ValleErmin ZecGazişehir GaziantepTFF 1. Lig
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