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Gazişehir Gaziantep'te derbi hazırlıkları

- Kırmızı-siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Kabasele, takımla beraber çalışmalara başladı

Gazişehir Gaziantep'te derbi hazırlıkları


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Nathan Kabasele, takımla beraber çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyah-beyazlı kulüp, ligin ikinci haftasında Gaziantepspor ile yapılacak derbi mücadelesinin hazırlıklarını GASKİ Spor Tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Kalpar nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda, yenilenme ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Kulübün yeni transferlerinden Nathan Kabasele de antrenmana katıldı. Geçtiğimiz günlerde Belçika'nın Anderlecht takımından transfer edilen Kabasele, idman boyunca takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalıştı.

Öte yandan antrenman sonrasında orta saha oyuncularından Sami Can Keskin'in 24. yaş günü nedeniyle kutlama yapıldı.

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AntrenmanFutbolGaziantepsporGazişehir GaziantepNathan KabaseleSami Can KeskinTFF 1. Lig
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