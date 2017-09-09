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Gazişehir Gaziantep'te galibiyet sevinci

- Kulüp başkanı Konukoğlu: "Futbolcularımız, taraftarlarımız ve kentimizle el ele vererek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz"

Gazişehir Gaziantep'te galibiyet sevinci


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor'u 4-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Konukoğlu, camia ile kenetlenerek yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi.

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin önemli takımları arasında yer alan Adanaspor'a karşı üstün bir oyun sergileyerek farklı galibiyete ulaştıklarını bildirdi.

Ligdeki ilk galibiyetin kendilerine moral verdiğini anlatan Konukoğlu, "Futbolcularımız, taraftarlarımız ve kentimizle el ele vererek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." dedi.

Takıma destek veren taraftara teşekkür eden Konukoğlu, "İyi bir skorla ligde ilk galibiyetini alan takımımızı da yürekten kutluyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte oyun kalitemizin üzerine koyarak daha iyi olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Adil KonukoğluFutbolGazişehir GaziantepTFF 1. Lig
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