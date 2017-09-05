Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ante cacic TBMM ekonomi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi

Gazişehir Gaziantep'te hedef 3 puan

- Teknik direktör Kalpar: "Adanaspor maçından 3 puan almayı hedefliyoruz. Ama bunun için kazanmanın gereklerini yerine getirmeliyiz"

Gazişehir Gaziantep'te hedef 3 puan


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Hüseyin Kalpar, ligin 4. haftasında konuk edecekleri Adanaspor karşısında 3 puana ulaşmak istediklerini belirtti.

Kalpar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan 3 haftada hiç gol atamadıklarını söyledi.

Geçmiş sezonlarda farklı takımlarda görev aldığını hatırlatan Kalpar, "İlk defa böyle bir pozisyonla karşı karşıyayım. Bildiğiniz gibi gol atamadan kazanamazsın, en iyi ihtimal berabere kalırsın. Biz de 3 hafta boyunca gol atamadık, 1 maçta gol yedik ve mağlup olduk. Bizim adımıza en büyük kaybımız Gaziantepspor maçı." diye konuştu.

Bu hafta sahalarındaki ikinci maçlarında Adanaspor'u konuk edeceklerini dile getiren Kalpar, şunları kaydetti:

"Adanaspor maçı, bizim için önemli. Bu lige yeni gelmiş ve geride kalan haftalarda başarılı sonuçlar alan bir takım. Bizim de yeni transferlerimiz var. Çok hazır olmamalarına rağmen yararlanmayı düşünüyoruz. Adanaspor maçından 3 puan almayı hedefliyoruz. Ama bunun için kazanmanın gereklerini yerine getirmeliyiz. Çünkü bunu başaramazsak 3 puan almamız yine zor olacaktır. Ümit ediyorum ki cuma günü kazanmak için gereken şeylerin en iyisini yapıp, galibiyetle tanışacağız."

Kentte Gaziantepspor ve Gazişehir Gaziantep olmak üzere iki güzide kulübün bulunduğunu, taraftarın da iki kulübün başarılı olmasını arzuladığını belirten Kalpar, "Bir Gaziantepli olarak ben de Gazişehir gibi Gaziantepspor'un da başarılı olmasını arzuluyorum. Kentimizdeki tüm taraftarımız, iyi günde de kötü günde de kulüplerimizin yanında olup, daha iyi noktalara ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu anlamda cuma günü taraftarımız yanımızda olup, Adanaspor karşısında almak istediğimiz galibiyete destek verecektir." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolGazişehir GaziantepHüseyin KalparTFF 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5