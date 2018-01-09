Gazişehir Gaziantep'te ikinci yarı hazırlıkları

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Jefferson Nogueira Junior, takımla beraber hazırlık çalışmalarına başladı.
Alınan bilgiye göre, devre arası kamp dönemini Antalya'da geçiren kırmızı-siyah-beyazlı ekip, günde çift idman gerçekleştiriyor.
Pas ve güç çalışmalarının yanı sıra yarı alanda çift kale maçın yapıldığı sabah idmanı, yaklaşık 1 saat sürdü.
Önceki gün Antalya'da resmi sözleşme imzalayan 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Junior da takımla beraber çalıştı.