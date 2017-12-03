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Gazişehir Gaziantep'te Sözeri farkı

- Sezona teknik direktör Hüseyin Kalpar ile başlayan ve 7 maçta 6 puan toplayan Gaziantep ekibi, daha sonra göreve gelen Erkan Sözeri ile 7 maçta 13 puana ulaştı - Sözeri: "Şükürler olsun çalışmalarımız sonuç vermeye başladı. Artık galibiyeti daha çok isteyen, çok fazla pozisyona giren bir takımımız var"

Gazişehir Gaziantep'te Sözeri farkı


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Erkan Sözeri ile çıktığı 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan kırmızı-siyah-beyazlı ekip, geçen sezon göreve getirilen Hüseyin Kalpar'dan bu sezon 7 maç taktik aldı. Bu sürede 6 puan toplayabilen Gazişehir Gaziantep, 7. haftada Elazığspor ile oynanan ve 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan maçın ardından Kalpar ile yollarını ayırdı.

Daha sonra Sözeri ile anlaşma sağlayan Gaziantep ekibi, geride kalan 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. Gazişehir Gaziantep, Sözeri yönetiminde çıktığı maçlarda 13 puan toplayarak, 19 puana ulaştı.

Yakaladığı çıkışla üst sıralara tırmanmaya başlayan Gaziantep temsilcisi, yenilmezlik serisini sürdürüp hedefe ulaşmak istiyor.

Teknik direktör Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Futbolda bazı zamanlarda doğruların yapılmasına rağmen sonuca gidilemediğini anlatan Sözeri, "Göreve geldikten sonra takım üzerindeki rehaveti atmaya çalıştık. Şükürler olsun çalışmalarımız sonuç vermeye başladı. Artık galibiyeti daha çok isteyen, çok fazla pozisyona giren bir takımımız var. Bu şekilde ilerlersek öz güvenimiz yerine gelecek ve daha iyi sonuçlar alabileceğiz." diye konuştu.

Alınan güzel sonuçların daha anlamlı hale gelebilmesi için yakalanan seriyi sürdürmeleri gerektiğini belirten Sözeri, daha fazla çalışıp, yarışın içerisinde olan bir takım haline geleceklerini kaydetti.

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