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Gazişehir Gaziantep'te transfer

- Gaziantep ekibi, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Junior'ı kadrosuna kattı

Gazişehir Gaziantep'te transfer


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Juniortransfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun, başkan Adil Sani Konukoğlu ile takımın Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası kampında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede resmi sözleşmenin imzalandığının kaydedildiği açıklamada, "Yeni futbolcumuz Jefferson Nogueira Junior'a 'hoş geldin.' diyor, kulübümüz forması altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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FutbolGazişehir GaziantepJefferson Nogueira JuniorTFF 1. LigTransfer
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