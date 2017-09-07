Gazişehir Gaziantep'ten Webo için türkülü paylaşım





GAZİANTEP (AA) - Bir dönem Fenerbahçe forması da terleten Pierre Webo'yu transfer eden TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 35 yaşındaki golcü oyuncu için hazırladığı ve "Hele bakın kim gelmiş" adlı türkünün kullanıldığı video sosyal medyada ilgi gördü.

Gazişehir Gaziantep Külübü, dün akşam saatlerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Medipol Başakşenir ve Osmanlıspor formaları giyen Kamerunlu golcü Webo'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Transfer açıklamasının ardından Webo ile ilgili kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan video ise sosyal medyada en çok izlenenler arasına yer aldı. "Hele bakın kim gelmiş" adlı türkünün kullanıldığı videoda, Webo'nun daha önce attığı gollere yer verildi.

Kulüp yetkilileri, resmi Twitter hesabından 200 bin kişiye ulaşan videonun internet ortamında 2 milyona yakın izlendiğini, çok sayıda tebrik mesajı aldıklarını bildirdi.