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Gazze'de engel atlama şampiyonası

- Gazze'de 50 binicinin katıldığı engel atlama şampiyonası yapıldı

Gazze'de engel atlama şampiyonası

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde Filistinli 50 binicinin katıldığı engel atlama şampiyonası düzenledi.

Filistin Binicilik Federasyonu üyesi Raid es-Saati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Gazze'deki 3 kulüpten 50 binicinin katılımıyla 4. Engel Atlama Şampiyonasını başlattık. Etkinliği çocuk, genç ve orta yaş şeklinde üç gruba ayırdık." dedi.

Engel atlama şampiyonasının yarın sona ereceğini söyleyen Saati, Filistin Binicilik Federasyonu bununla birlikte bu yıl içinde dördüncü şampiyonasını düzenlediğini aktardı.

Saati, Filistin Binicilik Federasyonu'nun bölgesel ve uluslararası engel atlama şampiyonalarında yarışmak istiyor ancak İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin yurt dışına çıkışlarına engel olduğuna vurgu yaptı.

Etkinliğe, çocuk, genç ve orta yaş grubundan 50 binici katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
50 BiniciFilistinGazze Şeridi
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