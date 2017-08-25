Geleceğin futbolcularına tribünde taraftar eğitimi

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Altyapı organizasyonuyla örnek çalışmalara imza atan TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, "çocuk tribünü" projesiyle geleceğin futbolcularına statta uygulamalı taraftar eğitimi veriyor.

"İyi vatandaş, iyi birey, iyi futbolcu" sloganıyla "çocuk tribünü" oluşturan İzmir temsilcisi, spora başlayan küçük futbolcuları müsabakalarına götürüyor.

Kırmızı-lacivertli takımın yönetimi, futbol okullarında eğitim alan 6-12 yaş arasındaki tüm sporculara, futbolun dışında nasıl iyi bir taraftar olabileceklerine ilişkin tribünde eğitimler vermeye başladı.

Aldıkları akademik eğitimin yanında, takımlarının marşlarını ve flamalarını nasıl dalgalandıracaklarını da öğrenen küçük sporcular, ilk kez geçen hafta Altınordu'nun kendi sahasında oynadığı Ankaragücü maçında "çocuk tribünü"nde yerlerini aldı.

Geleceğin futbolcuları, statta hem kendi takımlarını hem de misafir takımı alkışladı.





- Orhunbilge: "Amacımız sporun barış ve kardeşlik olduğunu göstermek"







Altınordu Futbol Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüplerinin futbol kulübünden çok yaşam kulübü olduğunu, her konuda Türkiye'ye örnek bir kulüp olmak istediklerini söyledi.

Takımlarının çok centilmen bir taraftara sahip olduğunu aktaran Orhunbilge, 5 yıldan bu yana saha olayı ve farklı bir ceza bile almamış bir taraftara sahip olduklarını anlattı.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun'da oynanan Süper Kupa finalinde yaşanan olayların kendilerini çok üzdüğünü belirten Orhunbilge, "İyi taraftar projemiz zaten Altınordu fikir atölyesinde konuştuğumuz konuların bir tanesiydi. Türkiye'ye pozitif mesaj vermek, sporun sözde değil gerçekten barış ve kardeşlik olduğunu ispatlamak için iyi taraftar projesi kapsamında çocuk tribününü oluşturduk." dedi.

İyi futbolcu yetiştirmenin yanı sıra iyi taraftar da yetiştirmeyi kendilerine misyon edindiklerine değinen Orhunbilge, Altınordu olarak farklılıklarını ortaya koyduklarını ifade etti.





- "Centilmenlik ve rakibe saygıyı gösterdik"





Türkiye'de ilk kez hayata geçirdikleri çocuk tribününde, Bornova Stadı'nda oynadıkları Ankaragücü maçında küçük sporcuların yerini aldığı anlatan Orhunbilge, şunları kaydetti:

"Ankaragücü maçında çocuklarımızın Passolig kartlarının çıkarılması için yetkililer bize yardımcı oldu. 300 çocuğumuzun kartı yetişti, tribündeydik. İlk maç çocuklarımızın ilk dersiydi. Orada centilmenlik ve rakibe saygıyı gösterdiler. Ankaragücü futbolcularını da çağırıp alkışladılar. Futbol işte böyle güzel. Önümüzdeki hafta kendi evimizde Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. Açık tribündeki bin çocuğumuz ile karnaval havası yaşatacağız."





- Talimciler: "Taraftarlık küçük yaşlarda öğrenilir"





Minik sporculara taraftarlık dersi veren Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Talimciler, Altınordu Futbol Kulübünün örnek bir davranışı hayata geçirdiğini vurguladı.

Çocuklara taraftarlık kültürünün küçük yaşlarda öğretildiğini dile getiren Talimciler, "Çocukların hayatlarındaki ilk maça özellikle babaları, amcaları ve ağabeyleriyle gittiklerini görürsünüz. Çocukların küçük yaştan itibaren tribüne götürmek, bunları almaları önemli. Burada ise çocuk tribünü çok daha önemli, çocuklar bu sayede tribünde nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmeye başlayacaklar." şeklinde konuştu.

Çocuk tribününde takımlarını destekleyen çocuklara centilmenlik başta olmak üzere, tribünde hangi koşulda nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgiler verdiğini dile getiren Talimciler, futbolun asla bir şiddet aracı olmadığını işaret etti.





- Ceyhun Sever: "Biz centilmenlik istiyoruz"





Altınordu 12 Yaş Altı Takımı'nın futbolcusu Ceyhun Sever de aldıkları eğitim sayesinde diğer taraftarlara örnek olmak istediklerini aktardı.

Futbol sahalarında yaşanan kötü olayların kendisini çok üzdüğünü belirten Ceyhun, "Sahaya yabancı cisimler atılıyor. Bazen oyun duruyor. Taraftarlar sahaya atlıyor. Biz centilmenlik istiyoruz. Ankaragücü maçına gittik. Ağabeylerimizi alkışladık." dedi.

Batuhan Günen ise hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir taraftar olmak istediğini, futbolda asla olumsuz olaylara yer verilmemesi gerektiğini kaydetti.