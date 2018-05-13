Geleceğin kalecileri Bağcılar'da yetişiyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği tarafından Türk futbolunun kaleci ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen "Kaleci Eğitimi Departmanı" projesi kapsamında 40 genç 6 gün boyunca eğitim görüyor.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, profesyonel 4 kaleci hocası tarafından yaşları 11 ila 17 arasında değişen 40 gence haftanın 6 günü eğitim verilmeye başlandı. Yetiştirilen kalecilerin, Türk futbolunun lokomotif takımlarında file bekçiliği yapması ve Milli Takım'da kaleyi koruması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençleri her alanda geleceğe hazırlamak gerektiğini belirterek, "Onlar ki hem okuyup hem spor yapıyorlar. Sporda başarılı olanın okulda da başarılı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda zihinsel gelişimi de sağlamış oluyoruz. Gençlerimizi eğiten hocalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir proje başlattılar. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu projenin devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da projenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, kaleci yetiştirme konusunda emek veren tüm eğitimcilere teşekkür etti.

Çağırıcı, statta eğitim alan kaleci adaylarının dersine katılarak kaleye şut attı. Kaleciler şutların çoğunu kurtardı.

Programa, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ve çok sayıda davetli katıldı.