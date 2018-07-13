"Geleceğin KaraKartalları" seçildi





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü ve Vodafone ortaklığında hayata geçirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesinin finali yapıldı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen organizasyonda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, altyapı futbol planlama ve geliştirme direktörü Serkan Reçber, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan da yer aldı.

Beşiktaş Kulübü altyapı antrenörlerinin izlediği final maçlarına farklı şehirlerden seçilen 35 çocuk katıldı ve 25'er dakikadan iki devreli iki müsabaka yapıldı.

Organizasyonun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fikret Orman, "Vodafone'la 5 yılı doldurduk. Yeni bir sponsorluk anlayışı ortaya koyduk. Hem maddi hem manevi açıdan iki tarafın da memnun olduğu bir anlaşma oldu. Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşmasıydı. Beraber nasıl büyüyebiliriz, ülkemize, spora nasıl katkıda bulunuruz diye çalışma içinde olduk." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda çok yetenekli çocukların bulunduğunu belirten Orman, "Seçilen çocuklarımız, Beşiktaş altyapısında spor yapacak. Bunun bir başlangıç olmasını umut ediyorum. Çok kabiliyetli çocuklarımız var. Seçilemeyenlerle de ilgileneceğiz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak da "Genç oyuncu havuzunu geliştirmemiz lazım. Futbol altyapısına çok önem veren bir camiayız. Gelecekle alakalı büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.





- Serkan Reçber: "Çocuklarımızın hayallerine giden kapıyı araladık"





Beşiktaş Kulübü Altyapı Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü Serkan Reçber, seçilemeyen çocukların durumuna üzüldüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla beraber vakit geçirme ve idmanlarını izleme şansım oldu. İsteklerini, heyecanlarını gördüm. Stada takım otobüsüyle geldiler, ağabeylerinin soyunma odasında finale hazırlandılar. Seçilenleri tebrik ediyoruz. Hocalarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde diğer arkadaşlarımızın da bizimle birlikte olabilmesi için kendi illerine döndüklerinde oradaki spor okullarımızda bilabedel bu kardeşlerimizin bizim takibimizde gelişmeleri için altyapı hocalarımız ile birlikte bunu organize edeceğiz. Hayaller hiçbir zaman bitmez. Biz çocuklarımızın hayallerine giden kapıyı araladık."

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise iki taraf arasındaki sponsorluğa gönül ilişkisi olarak baktıklarını ve uyguladıkları dijital scouting ile 81 ildeki çocuklara temas ettiklerini söyledi.





- Deegan: "Türk futboluna genç yetenekleri kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"





Gençlere önem verdiklerini kaydeden Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Yetenekli gençleri performanslarından dolayı kutluyorum. Gençler, bir ülkenin en değerli varlıklarından biridir. Gençlere önem veriyoruz. Türk futboluna genç yetenekleri kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Final maçlarının sona ermesinin ardından seçilemeyen oyuncuların gözyaşlarını tutamadığını gören siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, bütün çocukların altyapıda değerlendirilmesi için yöneticilerine talimat verdi.

Final maçları sonrası Beşiktaş Kulübü altyapı antrenörleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Kocaeli'den Metin Mert Batur, İzmir'den Ege Dinç, Diyarbakır'dan Bora Gül ve Osman Ege Şensek, Ankara'dan Batuhan Türkcan ve Mehmet Haydaroğlu, Manisa'dan Berk Uslu, Sivas'tan Enes Arslan ve Niğde'den Elif Can, siyah-beyazlı kulübün altyapısına girmeye hak kazandı.