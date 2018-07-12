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"Geleceğin KaraKartalları"nın İstanbul kampı

- Vodafone ve Beşiktaş Kulübü ortaklığında hayata geçirilen projede, İstanbul'daki kampa katılan çocuklara kodlama eğitimi verildi


İSTANBUL (AA) - Vodafone ve Beşiktaş Kulübü ortaklığında hayata geçirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesi kapsamında İstanbul'da kampa alınan genç yeteneklere, Vodafone Park'ta kodlama eğitimi verildi.

Türkiye Vodafone Vakfı'nın "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında düzenlenen eğitimde, 8-13 yaş grubundaki 35 çocuk, programlama hakkında fikir sahibi olurken, yeteneklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

Beşiktaş Kulübünün futbol altyapısına girebilmek için büyük finale hazırlanan gençler, programlamaya giriş, uygulama, hikaye oluşturmak ve oyun yapmak gibi konularda bilgi aldı.

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel'in de izlediği eğitim yaklaşık 2 saat sürdü.

Eğitimde konuşan Hasan Süel, bir ülkenin en değerli varlıklarından birinin gençler olduğuna dikkati çekerek, "Vodafone olarak, 'Yarını Kodlayanlar' ve 'Geleceğin KaraKartalı' gibi sosyal projelerimizle Türkiye'deki gençlerin gelişimine destek veriyoruz. Gençler, bizim geleceğimiz. Onları geleceğe hazırlamak bizim görevimiz. Hem spor hem de eğitim alanındaki projelerimizde hedeflediğimiz sosyal faydayı sağlayabilmek için dijitalleşmenin gücünü kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geleceğin KaraKartalı" büyük finali, yarın Vodafone Park'ta yapılacak. Finalde yapılacak seçmelerle en az 3 çocuk Beşiktaş Kulübü altyapısına girme fırsatı yakalayacak.

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