Geleceğin milli kayakçıları Palandöken'de eğitiliyor





ERZURUM (AA) - Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gençlik Spor Kulübü, yaptığı yetenek taraması sonucu keşfettiği çocuklara ücretsiz kayak eğitimi veriyor.

Gençlik Spor Kulübü yöneticileri geleceğin şampiyon kayakçılarını belirlemek amacıyla ilk olarak kentteki okullarda öğrenim gören çocuklara yetenek taraması yaptı.

Kayak yapabilecek 80 yetenekli çocuk için kurs açan kulüp, hafta için her gün gruplar halinde öğrencilere kayağın inceliklerini öğretiyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yaptığı açıklamada, geleceğin milli kayakçılarını yetiştirmek için önce pilot okullarda yetenek taraması yaptıklarını belirterek, "Antrenörlerimizin pilot okullardan keşfettiği 80 dolayında minik kayakçıya ücretsiz kayak kursları düzenleyerek eğitim veriyoruz. Çocuklarımız burada kayak eğitimi almaktan keyif alıyorlar. Aileler de bu projemizden oldukça memnun. Özellikle mekanik tesisleri ve kayak pistlerinden faydalanmamız konusunda kapılarını açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile Ejder 3200 Kayak Merkezi yetkililerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Güngör Şenses ise Palandöken Kayak Merkezi'nde sporcu yetiştirmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Kulüpte 140'ın üzerinde sporcularının bulunduğunu aktaran Şenses, "İlköğretim okullarında yetenek taraması sonucu tespit ettiğimiz 80 dolayında minik çocuğa burada hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra gruplar halinde kayak eğitimi veriyoruz. Geleceğin şampiyon kayakçılarını Erzurum'da yetiştireceğiz." şeklinde konuştu.