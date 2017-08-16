Geleceğin sporcuları yaz okullarında yetişiyor





KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Tesis altyapısıyla Türkiye'nin önemli spor kentlerinden biri haline gelen Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlediği yaz okulları bünyesinde geleceğin sporcuları yetiştiriliyor.

Su kayağından buz patenine, tenisten okçuluğa 15 farklı branşta verilen eğitimlere katılan 5-15 yaş grubundaki çocuklara, okullarda profesyonel eğitmenler yönetiminde spor yapma imkanı sunuluyor.

Okullar, yaz döneminde ayda yaklaşık 16 bin öğrenciye spor yapma imkanı sağlarken, içlerinden yetenekli olanlar Türk sporuna kazandırılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor AŞ bünyesinde faaliyet gösteren spor okullarında yaz döneminde farklı branşlarda yaklaşık 50 bin öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Geçen yıl itibarıyla spor okullarını büyütme kararı aldıklarını ve bu sene projeyi daha da büyüterek bir marka haline getirebilme yolunda hızla ilerlediklerini belirten İşlertaş, "Bu yıl, nüfusa oranla en yüksek öğrenciye ulaşma noktasında önemli çalışmalar yaptık ve hedeflerimizi de gerçekleştirdik. Şu ana kadar 40 binin üzerinde öğrenciye ulaştık." dedi.

Spor okulları bünyesinde 15 farklı branşta, 19 tesiste hizmet verdiklerini, vatandaşlardan gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını aktaran İşlertaş, şunları kaydetti:

"Büyüyen bir trend var. İlerleyen zaman diliminde bu trend, yüksek bir öğrenci kapasitesine ulaşacağımızı göstermekte. Hem çocuklarımız hem de aileler inanılmaz derecede mutlu. Bu da yapmış olduğumuz işte bizi daha fazla şevklendiriyor. Türkiye'de olmayan ya da Kayseri'de bulunmayan yeni branşlar arayışı içerisindeyiz. Bu olmayan branşları da aktif hale getirerek, Kayseri'yi o alanlarda söz sahibi yapmayı hedefliyoruz. Kayseri, tesisleşmede çok önde bir kent. 7 bin 200 kişilik basketbol salonumuz, 33 bin kişilik stadımız var. Spor tesislerinde 9 olimpik tenis kortumuzun olması da bir avantaj. Birçok branşta uluslararası standartta tesisimiz bulunuyor. Bu tesislerin kapılarını çocuklarımıza sonuna kadar açıyoruz. Beklentiye, talebe cevap verecek spor tesislerinin yapımı ve geliştirilmesi hususunda sürekli çalışmaktayız. Amacımız, çocuklarımıza çok ciddi bir şekilde spor kültürünü aşılamak."





- "Hedef 100 bin sporcu"





Spor okullarının Türkiye'de birçok yerde yaz kursları olarak bilindiğini ifade eden İşlertaş, "Biz bu oluşuma yaz kursları değil, spor okulları diyoruz. Çünkü 12 ay boyunca devam eden bir trend. Yaz döneminde birer aylık dönemlerde çocuklara eğitim veriyoruz. Bu sistemle daha fazla çocuğa ulaşarak, yetenekli çocuklarımızı Spor AŞ bünyesindeki farklı branşlara yönlendirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Spor okullarında yeteneği keşfedilen öğrencileri profesyonel alana yönlendirdiklerini aktaran İşlertaş, şöyle devam etti:

"Bu yıl, ayda 16 bin 695 çocuğa hizmet verecek kapasiteye ulaştık. Üç aylık yaz döneminde 50 bine yakın çocuğa spor eğitimi veriyoruz. Bunun yanı sıra mahalle aralarında bulunan basketbol, voleybol, tenis, futbol alanlarına da ulaşmaya başladık. Oralarda da uzman eğitimciler nezaretinde spor malzemelerini karşılayarak çocuklara eğitim veriyoruz. Bu anlamda yılda 100 bin sporcu çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz."





- "Alanına kendisini adamış arkadaşlarla çalışıyoruz"





Hüseyin İşlertaş, yaz spor okullarıyla çocukların dünyalarını değiştirmeyi, sporu sevdirerek onların gelecek yaşamlarına da dokunabilmek istediklerini dile getirdi.

Sadece su kayağında binin üzerinde çocuğa eğitim verdiklerini, buz hokeyi, artistik buz pateni alanına da yaklaşık 250 çocuğun devam ettiğini anlatan İşlertaş, 2018'de ise su kayağı ve buz pateninde 3 bin, kayakta ise 5 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Spor okullarında çalışan eğitmenleri özenle seçtiklerine işaret eden İşlertaş, "Eğitmenlerimiz, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, milli takımlarda görev almış arkadaşlardan oluşuyor. Spor AŞ'de hangi branşta olursa olsun, o alana kendisini adamış arkadaşlarla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuğu kursa katılan velilerden Seval Koca, yaz spor okullarının öğrenciler için çok faydalı olduğunu vurguladı.

Belediyenin sağladığı imkanlardan memnun olduklarını dile getiren Koca, "Oldukça düşük ücretlerle çok güzel faaliyetlerde bulunuyorlar. Öğretmenleri oldukça disiplinli, işi olması gerektiği şekilde yürütüyorlar. Bu hassasiyetleri için hem öğretmenlere hem de belediyeye teşekkür ediyorum. Kızım önce basketbola gidiyor, ardından buz patenine geliyor. Daha farklı kurslardan da yararlanmak istedik ama vakit ancak bu kadarına müsaade ediyor." diye konuştu.