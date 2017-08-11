Geleceğin yüzücüleri denizsiz kentte yetişiyor





ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Erzurum'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSİM) bünyesinde açılan olimpik yüzme havuzunda yaklaşık bin 500 öğrenci eğitim görüyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan ve 5 ay önce GHSİM'ye bağlı olarak faaliyete başlayan havuzda 7-14 yaşlarındaki çocuklar, her gün eğitmenler eşliğinde çalışıyor.

Geleceğin şampiyon yüzücüsü olmanın heyecanıyla kulaç atan çocuklar, denizsiz kentte yüzme öğrenerek ilk defa su sporlarıyla tanışmanın da mutluluğunu yaşıyor.

GHSİM Yüzme Havuzu Müdürü Hikmet Palandöken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 ay önce açılan havuza yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Palandöken, çocukları su sporlarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek "Yaz dönemi kurslarında 7-14 yaş gurubundaki çocuklara yüzme eğitimi veriyoruz. Eğitimlerimiz yaz, kış devam edecek. Yüzme havuzumuz 50 metre uzunluğunda, 25 metre eninde tam olimpik. Geleceğin şampiyonları haftanın 6 günü çalışıp 1 gün dinleniyorlar." diye konuştu.

Palandöken, söz konusu havuzun aynı zamanda milli takım için yüksek irtifa kamp merkezi olarak düzenlendiğini aktardı.





-"Denizsiz kentte şampiyonlar yetişecek"





Denizi olmayan Erzurum'da tam olimpik yüzme havuzunun bulunmasının önemini vurgulayan Palandöken, "Havuza aşırı talep var. Bu talepleri karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Denizsiz kentte şampiyonlar yetiştireceğiz. Zaten yeteri derecede bu işi bilen antrenörlerimiz var. Umuyorum ki birkaç yıl içerisinde milli takım düzeyinde sporcularımız olacak." ifadelerini kullandı.

Yüzmede gelecekte kentin adını duyuracaklarına inandığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Sporcularımız İstanbul'da yakın zamanda yapılan yarışlarda derece aldı. Milli takım seçmelerine gittiler. Umuyorum ki milli sporcu sayımız artacak. Mutlaka ilimizden milli takımda sporcular göreceğiz. Şu an 4 antrenör, 5 cankurtaranımız var. Cankurtaranlarımız güvenlik bakımından çok önemli. Hem yüzme bilmeyenler acısından hem de yüzerken kramp geçirenler için önemli. Kesinlikle cankurtaranlar olmadan havuza kimseyi almıyoruz."

Palandöken, antrenörlerin hem sporcu yetiştirdiklerini hem de temel yüzme kursu verdiklerini ifade ederek, yetişkinler için de seans uyguladıklarını aktardı.





- Antrenör Tatlısu: "Amaç milli takıma sporcu yetiştirmek"





GHSİM Yüzme Antrenörü Tuba Tatlısu ise yaz kursunda, müsabaka ve performans gruplarına da ayrıca eğitim verdiklerini dile getirdi.

Yaz okulları kapsamında çocuklara temel yüzme eğitimi verdiklerini anlatan Tatlısu, "Yetenekli gördüğümüz çocukların performanslarına bakıyoruz. Performansı güzel olanları daha ileri evrelere göndermek ve milli sporcu yetiştirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Tatlısu, çocukların yüzmeye yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek,"5 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen Türkiye seçmelerine gitmiştik. Sporcularımızdan barajı geçenler oldu. Yetenekli çocuklarımız var. Amacımız milli takıma sporcu yetiştirmek. Şu an havuza gelen 7-8 yıllık sporcularımız da var." şeklinde konuştu.





- Sporcuların görüşleri





Sporculardan Begüm Cemile Çalayer de yaklaşık 6 yıldır yüzmeyle ilgilediğini belirterek, "Hedefim milli takıma girerek Erzurum ve Türkiye'yi temsil etmek." dedi.

Yüzücü Ceydanur Şıklar ise yaz kurslarının güzel geçtiğini anlatarak, "Antrenör ve ailemin desteğiyle çok iyi başarılar elde edeceğime inanıyorum. Havuz çok iyi olduğu için antrenmanlar güzel ve verimli geçiyor. İstanbul'daki yarışlarda burada yüzdüğüm derecenin daha iyisini elde ettim. Hedefim milli sporcu olup Türkiye'yi temsil etmek." ifadelerini kullandı.