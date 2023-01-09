Geleneksel Spor ve E-Spor İlk Kez İzmir’de Buluşuyor!

Spor kategorisinde; spor giyim, sporcu besinleri, spor aleti üreticileri, jimnastik, futbol, basketbol, tenis, yoga, pilates gibi branşlar ve birçok marka yer alacak. E-spor kategorisinde ise yazılım/donanım firmaları, oyuncu aksesuar/ekipman üreticileri, oyun/mobil oyun firmaları ve oyun dünyasına yön veren markalar katılımcılarla bir araya gelecek.



Exposport 2023’te katılımcılar; çeşitli etkinlik ve aktivasyonlarla sporu ve E-sporu keyifli bir şekilde deneyimlerken, bilgi sahibi olabilecekler. Fuara farklı branşlardan birçok sporcu, “gamer”, yazılımcı ve alanında uzman isimler katılarak söyleşiler gerçekleştirecek. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu “Vücut Geliştirme Yarışması”, drone yarışları ve cosplay yarışması düzenlenecek. Popüler E-sporcular alana kurulacak “Arena’da” gösteri maçı yaparken, belirlenecek aralıklarla ziyaretçilerin katılacağı mini turnuvalar gerçekleştirilecek ve sevilen sanatçılar konserleriyle fuara eşlik edecek. ExpoSport 2023, spor ve E-spor tutkunlarının buluşma noktası olacak.



Expo Sport Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Murat Diyadin; “Türkiye’de daha önce sektörel anlamda böyle bir fuar yapılmadı. İzmir şehri için de bir ilk olacak Expo Sport Fuarı’nı daha sonraki yıllarda diğer illerimize de taşımayı düşünüyoruz.” dedi.